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Presidenta de la Asamblea Nacional reacciona ante cuestionamientos por presupuesto para el 2027

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, respondió a los cuestionamientos con relación al presupuesto 2027 aprobado para esa entidad y aseguró que presentará un informe: “Lo que pasa es que la asamblea por más de 15 años funcionó con un presupuesto de 170 millones de dólares, decirle al país que funciona con 97 millones es falso. Es un presupuesto que siempre ha tenido la Asamblea, siempre ha funcionado con 170 millones de balboa para poder cubrir todas las necesidades de la Asamblea, estamos hablando del primer órgano del Estado y existen funcionarios que tienen años en la Asamblea”.