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Asamblea aprueba el proyecto de Ley 746 que amplía beneficios a jubilados

La Asamblea Aacional aprobó este viernes con 50 votos a favor el tercer debate del proyecto de Ley 746, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios a los jubilados, pensionados y tercera edad, y dicta otras disposiciones. Dentro de sus disposiciones se establece un mecanismo de compensación con un fideicomiso dirigido a las microempresas para garantizar su sostenibilidad financiera.