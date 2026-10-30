Meduca confirma nuevas escuelas habilitadas para el regreso a clases

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que otras 148 escuelas retomarán las clases presenciales en distintas regiones educativas del país, como parte del proceso de retorno progresivo a las aulas luego del terremoto registrado el pasado 9 de octubre del 2026.

Los centros educativos corresponden a las regiones de Darién, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Colón y Panamá Este.

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Meduca: ¿Cuándo regresan los estudiantes a las aulas?

De acuerdo con el anuncio del Meduca, el personal administrativo deberá reincorporarse a sus funciones el próximo lunes 2 de noviembre del 2026.

Mientras que los docentes y estudiantes retomarán las actividades académicas presenciales a partir del viernes 6 de noviembre.

Retorno progresivo tras el terremoto

Las actividades académicas fueron suspendidas a nivel nacional luego del movimiento sísmico registrado el 9 de octubre del 2026.

Desde entonces, el retorno a las aulas se ha desarrollado de manera progresiva, conforme avanzan las inspecciones de las infraestructuras escolares para verificar las condiciones de seguridad de los planteles.

Finalmente, con este nuevo anuncio, el Meduca continúa ampliando el retorno a las clases presenciales en el territorio nacional, mientras se mantienen las evaluaciones de los centros educativos que aún no han sido habilitados.