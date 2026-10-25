MEDUCA confirma regreso a clases presenciales en Panamá Oeste este lunes 26 de octubre

Un total de 46 centros educativos de Panamá Oeste retomarán las clases presenciales este lunes 26 de octubre de 2026, según informó el Ministerio de Educación (MEDUCA), luego de las evaluaciones de infraestructura realizadas como parte del plan de contingencia tras el terremoto que afectó a distintas regiones del país.

La medida permitirá el retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo a los planteles habilitados en los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Ministerio Público alerta por citaciones y órdenes de aprehensión falsas

MEDUCA: ¿Cuáles son las 46 escuelas de Panamá Oeste que regresan a clases presenciales?

De acuerdo con el listado divulgado por el MEDUCA, los siguientes centros educativos reanudarán sus actividades académicas:

Primer grupo de escuelas

Escuela La Cascada.

CEBG Residencial Vista Alegre.

Colegio Ingeniero Tomás Guardia.

IPHE de Panamá Oeste.

Escuela Jóvenes y Adultos.

Escuela La Represa.

Escuela Bilingüe Naciones Unidas.

Escuela Potrero Grande.

Escuela Tinajones Abajo.

Escuela La Tulihueca.

Escuela Aguacate Abajo.

Escuela Jordanal.

Escuela Ciricito de Los Sotos.

Escuela Dos Aguas.

Escuela Dr. Augusto A. Boyd.

Escuela El Caraño.

Escuela Enrique A. Jiménez.

CEBG Hortinio C. Chirú.

Escuela Inés Martínez Gómez.

Escuela La Conga.

Escuela La Florida.

Escuela La Honda.

Segundo grupo de escuelas

Escuela La Humildad.

Escuela Las Petras.

Escuela Los Chorros.

Escuela Los Faldares.

Escuela Los Uveros.

Centro Educativo Monte Oscuro Abajo.

Escuela Nueva Arenosa.

CEBG Nuevo Paraíso.

Escuela Nuevo Progreso.

Escuela Quebrada Grande.

Escuela San Antonio de Padua.

Escuela Trinidad de Los Lagos.

Escuela Caimitillo.

Escuela Buena Vista.

Escuela El Manglarito.

Escuela Punta Chame.

Escuela Colón.

Escuela El Espino.

Escuela El Guayabito.

Escuela El Higo.

Escuela La Peña.

Escuela Las Uvas.

CEBG Manuel B. Higuero.

CEBG La Arenilla.

Recomendaciones para el regreso a clases en Panamá Oeste

El @MeducaPma anuncia lista de 46 nuevas escuelas de la región educativa de Panamá Oeste que retoman clases presenciales este lunes 26 de octubre. pic.twitter.com/GQ90AKTwyz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

Ante la reanudación de las actividades escolares, se recomienda a los padres de familia y acudientes verificar las comunicaciones de cada centro educativo y organizar con anticipación los traslados de los estudiantes.

Asimismo, los conductores deben mantener las precauciones habituales en las zonas escolares, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los alumnos.