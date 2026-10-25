Ministerio Público alerta por citaciones y órdenes de aprehensión falsas utilizadas para estafar

Ministerio Público alerta por citaciones y órdenes de aprehensión falsas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó sobre la circulación de citaciones, órdenes de aprehensión y notificaciones falsas que utilizan el nombre, los logos y los sellos del Ministerio Público de Panamá para engañar a los ciudadanos. Estos documentos fraudulentos buscan intimidar a las víctimas y obtener dinero o información personal.

La institución reiteró que no solicita pagos, transferencias bancarias ni depósitos de dinero por teléfono, mensajes de texto, redes sociales o correos electrónicos para realizar diligencias o trámites.

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¿Cómo identificar una citación falsa del Ministerio Público?

Entre las señales que pueden generar sospechas sobre la autenticidad de un documento se encuentran:

Errores de ortografía y redacción: documentos con faltas evidentes o información inconsistente.

Logos y sellos alterados: imágenes distorsionadas, borrosas o que no corresponden a la identidad institucional.

Amenazas de detención: mensajes que exigen pagos inmediatos para evitar supuestas órdenes de aprehensión.

Solicitudes de confidencialidad: instrucciones para no compartir la notificación con otras personas.

Exigencias de dinero: peticiones de depósitos, transferencias o pagos para resolver supuestos procesos judiciales.

La Procuraduría General de la Nación alerta a la ciudadanía que personas están fabricando documentos falsos con el nombre, logo y sellos de la institución, simulando citaciones, órdenes de aprehensión o notificaciones de investigación para estafar. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/P9Vvj9iykw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

La presencia de estas señales puede indicar un intento de estafa, por lo que se recomienda verificar la autenticidad del documento antes de responder.

¿Qué hacer si recibe una citación u orden de aprehensión sospechosa?

Ante la recepción de documentos que aparenten haber sido emitidos por el Ministerio Público, se recomienda:

No realizar pagos ni transferencias solicitados mediante mensajes o llamadas sospechosas.

No compartir información personal o bancaria con personas cuya identidad no haya sido verificada.

Conservar las evidencias , como documentos, correos electrónicos, números telefónicos y conversaciones.

Contactar directamente al Ministerio Público mediante sus canales oficiales para confirmar la autenticidad de la notificación.

Presentar la denuncia ante las autoridades competentes si considera que ha sido víctima de un intento de estafa.

La Procuraduría exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar proporcionar información o realizar transacciones económicas ante solicitudes que utilicen indebidamente la identidad de la institución.