Ministerio Público busca a Issacar Daniel Álvarez, de 32 años, desaparecido en Alcalde Díaz

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Issacar Daniel Álvarez Aranda, de 32 años, residente en el sector de Nuevo Caimitillo, corregimiento de Alcalde Díaz, cuyo paradero se desconoce. La Sección de Atención Primaria de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre mantiene abierta una investigación por su desaparición.

De acuerdo con la descripción proporcionada por el Ministerio Público, el hombre presenta las siguientes características físicas:

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Tez: clara.

Contextura: delgada.

Cabello: lacio, ligeramente ondulado, de color chocolate claro.

Ojos: color miel, ligeramente achinados.

Labios: delgados.

Vello facial: en forma de candado y poca barba.

Seña particular: tatuaje con el nombre «MERCE» en el lado izquierdo del pecho.

Al momento de su desaparición, vestía un suéter negro, pantalón jeans largo azul, zapatillas blancas con rayas y gorra roja.

¿Dónde brindar información sobre su paradero?

El Ministerio Público solicita que cualquier persona que tenga información que contribuya a localizar a Issacar Daniel Álvarez Aranda se comunique con la Sección de Atención Primaria de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, a los siguientes números:

520-1192

524-9295

La Procuraduría indicó que toda la información suministrada será manejada de manera confidencial.