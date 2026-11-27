La Alcaldía de Arraiján informó este viernes 27 de noviembre que enfrenta una situación financiera que compromete su funcionamiento, debido al secuestro de fondos de las cuentas municipales por B/.300,000, relacionado con reclamaciones de prestaciones laborales presentadas por exfuncionarios de administraciones anteriores.

Según la administración municipal, desde noviembre de 2024, cerca de 300 exfuncionarios han iniciado procesos judiciales ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para reclamar el pago de prestaciones laborales adeudadas. La Alcaldía aseguró que heredó deudas por este concepto que superan el millón de dólares.

Alcaldía de Arraiján anuncia medidas ante el secuestro de fondos municipales

La administración municipal indicó que las retenciones judiciales afectan la disponibilidad de recursos para el pago de planillas, las obligaciones con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), así como los pagos a proveedores y acreedores.

Ante esta situación, la Alcaldía informó que ha implementado las siguientes medidas:

Recorte de personal, con la desvinculación del 30 % de los funcionarios.

Cancelación de actividades en diferentes comunidades.

Paralización de obras y proyectos.

Suspensión del pago de prestaciones laborales a exfuncionarios, entre ellas el décimo tercer mes, la prima de antigüedad y las vacaciones.

Alcaldía de Arraiján presenta denuncias ante las autoridades

La administración municipal informó que ha presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, manifestó que las retenciones judiciales dificultan los esfuerzos de recaudación y comprometen la disponibilidad de recursos para garantizar el funcionamiento de la Alcaldía y las juntas comunales.