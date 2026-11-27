El calendario escolar 2026 en Panamá se acerca a su recta final. De acuerdo con el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), el tercer trimestre finalizará el viernes 11 de diciembre, dando paso al período de balance y graduaciones en los centros educativos.
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Meduca: fechas de finalización del año escolar 2026
Según el calendario establecido por el Ministerio de Educación, estas son las fechas correspondientes al cierre del año lectivo:
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Viernes 11 de diciembre: finalización del tercer trimestre y último día de clases.
Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre: período de balance y graduaciones.
Viernes 18 de diciembre: culminación del calendario escolar 2026.