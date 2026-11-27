Calendario escolar 2026. MEDUCA

Por Ana Canto El calendario escolar 2026 en Panamá se acerca a su recta final. De acuerdo con el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), el tercer trimestre finalizará el viernes 11 de diciembre, dando paso al período de balance y graduaciones en los centros educativos.

Las actividades correspondientes al balance y las graduaciones se desarrollarán del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, con lo que concluirá el calendario escolar 2026, cuya duración es de 42 semanas.

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