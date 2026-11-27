El Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) aprobó la apertura de tres nuevas carreras en Los Santos con servicio para la región de Azuero para el año lectivo 2027.
La decisión se tomó tras el aval de una comisión técnica que confirmó que la UDELAS cuenta con el personal docente, la demanda estudiantil y los convenios de práctica profesional necesarios en hospitales, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) e instituciones públicas y privadas en la región.
La Licenciatura en Agrobiotecnología, responderá a la demanda laboral del sector productivo de la región de Azuero.
Formará especialistas capaces de aplicar la ciencia y la innovación para impulsar una producción agropecuaria sostenible y mitigar riesgos como la sequía prolongada y la escasez de agua que afecten la agricultura y la ganadería.
El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, preparará profesionales enfocados en identificar, evaluar y controlar riesgos laborales para prevenir accidentes y garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores.
A su vez, la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores capacitará personal técnico-científico para detectar agentes contaminantes (químicos, físicos y biológicos) en agua, aire, suelo y alimentos. Además, abordará la gestión de residuos, la vigilancia epidemiológica y la prevención de riesgos sanitarios en las comunidades.
Con estas incorporaciones, UDELAS busca suplir la demanda regional de recurso humano calificado en áreas críticas de salud pública, producción sostenible y gestión ambiental.