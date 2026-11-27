El Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) aprobó la apertura de tres nuevas carreras en Los Santos con servicio para la región de Azuero para el año lectivo 2027.

Se trata de las licenciaturas en Seguridad y Salud Ocupacional, Saneamiento Ambiental y Control de Vectores y Agrobiotecnología, todas adscritas a la Facultad de Biociencias y Salud Pública.

La decisión se tomó tras el aval de una comisión técnica que confirmó que la UDELAS cuenta con el personal docente, la demanda estudiantil y los convenios de práctica profesional necesarios en hospitales, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) e instituciones públicas y privadas en la región.

La Licenciatura en Agrobiotecnología, responderá a la demanda laboral del sector productivo de la región de Azuero.

Formará especialistas capaces de aplicar la ciencia y la innovación para impulsar una producción agropecuaria sostenible y mitigar riesgos como la sequía prolongada y la escasez de agua que afecten la agricultura y la ganadería.

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, preparará profesionales enfocados en identificar, evaluar y controlar riesgos laborales para prevenir accidentes y garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores.

A su vez, la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores capacitará personal técnico-científico para detectar agentes contaminantes (químicos, físicos y biológicos) en agua, aire, suelo y alimentos. Además, abordará la gestión de residuos, la vigilancia epidemiológica y la prevención de riesgos sanitarios en las comunidades.

Con estas incorporaciones, UDELAS busca suplir la demanda regional de recurso humano calificado en áreas críticas de salud pública, producción sostenible y gestión ambiental.