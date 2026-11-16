UDELAS gradúa a 248 nuevos profesionales en Coclé: conoce las carreras

UDELAS reafirma su aporte a la formación de profesionales en el país.

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) , a través de su Extensión Universitaria en Coclé, graduó a 248 nuevos profesionales de la promoción 2025-2026, quienes culminaron sus estudios en diferentes licenciaturas, profesorados, carreras técnicas y postgrados.

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¿Qué carreras ofrece la extensión de UDELAS en Coclé?

Entre los programas académicos de esta promoción figuran las licenciaturas en Psicología, Docencia del Inglés, Pedagogía para la Enseñanza en Educación Primaria, Gestión Turística Bilingüe, Educación Especial, Estimulación Temprana, Orientación Familiar e Investigación Criminal y Seguridad.

Asimismo, se sumaron los programas técnicos en Docencia del Inglés y Docente Integral en Educación Especial, además del Postgrado en Docencia Superior.

Rectora de UDELAS destaca el compromiso con la educación superior

Durante el acto de graduación, la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de estas disciplinas para el desarrollo humano y social.

Además, reafirmó el compromiso de la universidad con una educación superior que trascienda la formación académica y genere transformaciones positivas en la sociedad.

Promoción de UDELAS 2025-2026. Cortesía

UDELAS brindó atención a afectados por el terremoto

Durante su intervención, la rectora también se refirió al terremoto registrado el pasado 9 de octubre y a sus efectos en distintas comunidades del país.

En ese contexto, destacó que, ante esta emergencia, UDELAS activó una respuesta institucional para brindar atención médica y psicológica a las personas afectadas en las zonas impactadas.

Finalmente, invitó a los nuevos profesionales a llevar con orgullo el sello de UDELAS y ejercer sus carreras con vocación, compromiso ético y responsabilidad social.

Con esta nueva promoción, UDELAS reafirma su aporte a la formación de profesionales en el país, mediante programas académicos orientados a responder a las necesidades sociales y contribuir al desarrollo de Panamá.