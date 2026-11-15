Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2026 - 17:39

Mulino invita a medios y gremios de periodistas a reunión por ataque a casa de Rolando Rodríguez

El presidente Mulino invitó a representantes de medios y gremios periodísticos a su despacho para abordar el ataque contra la casa de Rolando Rodríguez.

Presidente José Raúl Mulino

Presidente José Raúl Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que invitó a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos a su despacho para compartir reflexiones e información relacionada con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026.

El mandatario señaló que el intercambio se realizará procurando no divulgar información que pueda perjudicar las investigaciones sobre el ataque.

Mulino abordará atentado contra residencia de periodista

La invitación del presidente está dirigida a representantes de medios de comunicación y organizaciones gremiales de periodistas, con quienes busca conversar sobre lo ocurrido.

Según lo expresado por Mulino, durante el encuentro se compartirán reflexiones e información que no comprometan las diligencias que desarrollan las autoridades.

Por el momento, no se ha precisado la fecha ni la hora de la reunión.

¿Qué ocurrió en la residencia de Rolando Rodríguez?

La residencia del periodista Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, fue objeto de un ataque durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

El hecho provocó un incendio y es investigado por las autoridades.

La Policía Nacional también ha divulgado información sobre un presunto vinculado al caso y ofrece una recompensa de B/.2,000.00 por información que permita localizarlo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar las responsabilidades correspondientes.

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