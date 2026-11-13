Mulino veta proyecto de ley 700: estos son los cambios electorales en Chiriquí que objeta el presidente

El presidente de la República, José Raúl Mulino , vetó parcialmente por inexequible el proyecto de ley 700 de 2026 , que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional, debido a objeciones constitucionales relacionadas con la distribución de circuitos en la provincia de Chiriquí.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda , en la que el mandatario explicó los motivos por los cuales devolvió la iniciativa legislativa sin sanción.

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¿Por qué Mulino vetó parcialmente el proyecto de ley 700?

Según el Ejecutivo, varios circuitos electorales de Chiriquí fueron agrupados mediante decisiones legislativas que no respondieron a criterios técnicos, objetivos ni de evolución demográfica, como establece la Constitución Política de Panamá.

La controversia surgió después de que la Asamblea Nacional modificara la propuesta original del Tribunal Electoral, que contemplaba una nueva distribución de circuitos en Chiriquí.

El Proyecto de Ley 700 que establecía una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional, fue vetado parcialmente por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.



El mandatario señala que en el proyecto… pic.twitter.com/OcnzoJO3pA — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026

El proyecto aprobado por los diputados mantuvo los seis circuitos electorales existentes en esa provincia, en lugar de los siete propuestos inicialmente por el Tribunal Electoral.

¿Qué pasará con el proyecto de ley 700?

Tras el veto parcial por inexequibilidad, el presidente Mulino devolvió el proyecto de ley 700 a la Asamblea Nacional sin sanción presidencial.

La iniciativa deberá continuar su trámite constitucional para resolver las objeciones presentadas por el Órgano Ejecutivo.

El proyecto busca actualizar la configuración de los circuitos electorales del país para las próximas elecciones generales de 2029, tomando en consideración la distribución territorial y la población electoral.

Por el momento, la nueva configuración de los circuitos electorales no ha entrado en vigor, debido a que el proyecto aún no ha sido sancionado como ley.