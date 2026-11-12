Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 17:03

Panamá Conecta presenta posibles demoras en correos electrónicos por falla de proveedor tecnológico

La AIG advirtió que una incidencia internacional podría provocar retrasos en notificaciones y creación de cuentas en Panamá Conecta.

Panamá Conecta presenta posibles demoras en correos electrónicos.

Panamá Conecta presenta posibles demoras en correos electrónicos.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó este jueves 12 de noviembre de 2026 que los usuarios de la plataforma Panamá Conecta podrían experimentar demoras en la recepción de correos electrónicos, debido a una incidencia internacional que afecta los servicios de un proveedor tecnológico.

Según el comunicado oficial, la situación podría afectar temporalmente algunos procesos que requieren el envío de mensajes electrónicos desde la plataforma gubernamental.

¿Qué servicios de Panamá Conecta podrían presentar problemas?

La AIG explicó que la incidencia podría generar retrasos en diferentes gestiones realizadas a través de panamaconecta.gob.pa.

Entre los servicios que podrían verse afectados se encuentran:

  • Notificaciones: demoras en la recepción de correos electrónicos generados por la plataforma.

  • Registro de nuevas cuentas: posibles retrasos en los mensajes necesarios para completar el proceso.

  • Recuperación de contraseñas: dificultades temporales para recibir los correos de recuperación.

  • Recepción de documentos: demoras en la entrega de documentos solicitados mediante Panamá Conecta.

La institución aclaró que las afectaciones están relacionadas con una incidencia internacional en los servicios de un proveedor tecnológico.

AIG monitorea el funcionamiento de Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental informó que mantiene el seguimiento de la situación y trabaja en coordinación con equipos técnicos para monitorear el funcionamiento de los servicios digitales.

El objetivo, según la entidad, es facilitar la continuidad de las gestiones que realizan los ciudadanos mediante la plataforma.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS cerrará agencia de la 24 de Diciembre desde el 13 de noviembre: ¿dónde realizar los trámites?

Concurso de nombramientos Meduca 2027: requisitos y documentos para maestros y profesores

CSS reanuda atención en la Policlínica Hugo Spadafora de Colón tras evacuación por falla eléctrica

Recomendadas

Más Noticias