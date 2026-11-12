Colón Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 16:47

CSS reanuda atención en la Policlínica Hugo Spadafora de Colón tras evacuación por falla eléctrica

La CSS confirmó que la Policlínica Hugo Spadafora Franco reanudó sus servicios tras una suspensión de dos horas por una falla en el sistema de climatización.

CSS reanuda atención en la Policlínica Hugo Spadafora de Colón.

CSS reanuda atención en la Policlínica Hugo Spadafora de Colón.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que se reanudó la atención médica en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, ubicada en la provincia de Colón, luego de que una falla técnica provocara la suspensión de los servicios durante dos horas y la evacuación preventiva de pacientes y trabajadores este jueves 12 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se registró en el área de la manejadora del sistema de climatización, lo que comprometió el suministro eléctrico de las instalaciones y obligó a activar las medidas de seguridad.

¿Qué ocurrió en la Policlínica Hugo Spadafora de Colón?

La CSS explicó que la falla técnica afectó las operaciones de la unidad médica, por lo que se procedió a evacuar preventivamente a los pacientes y al personal que se encontraba en el edificio.

Tras el incidente, equipos técnicos de la institución y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá realizaron las evaluaciones correspondientes.

Luego de atender la situación, los equipos determinaron que existían condiciones seguras para reanudar las actividades en la policlínica.

CSS mantendrá inhabilitada el área afectada durante 24 horas

Aunque la atención médica fue restablecida, la CSS informó que, como medida de precaución, se recomendó mantener inhabilitada durante las próximas 24 horas el área donde ocurrió la falla técnica.

La institución confirmó que los servicios fueron reanudados después de dos horas de suspensión.

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