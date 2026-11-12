Cáncer de próstata en Panamá: el 42% de los hombres encuestados nunca se ha realizado un examen preventivo

Realizan encuesta sobre el Cáncer de próstata en Panamá.

Una encuesta nacional realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) reveló que, aunque el 99.4% de los hombres participantes conoce qué es e l cáncer de próstata , el 42% nunca se ha realizado un examen preventivo para detectar esta enfermedad.

El estudio contó con la participación de 512 hombres mayores de 30 años, quienes respondieron el sondeo a través de plataformas digitales desde distintas regiones de Panamá.

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El estudio contó con la participación de 512 hombres mayores de 30 años, quienes respondieron el sondeo a través de plataformas digitales desde distintas regiones de Panamá.

Minsa recomienda consultar sobre pruebas de detección del cáncer de próstata

Ante los resultados de la encuesta, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a los hombres, especialmente a partir de los 40 años, a acudir a los servicios de salud para recibir orientación sobre las pruebas de detección del cáncer de próstata.

Entre los exámenes mencionados por la institución se encuentran:

Antígeno prostático específico (PSA): prueba de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata.

Examen rectal digital: evaluación física que permite al profesional de salud identificar posibles alteraciones en la próstata.

La necesidad y frecuencia de estas pruebas deben evaluarse individualmente con un profesional de salud, considerando la edad, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo.

“Desde el Minsa reconocemos que debemos seguir fortaleciendo el acceso a los servicios de salud, pero también necesitamos un cambio de actitud de los hombres: romper los mitos, superar los tabúes y dejar atrás el machismo. La prevención y los controles médicos oportunos pueden marcar la diferencia”, expresó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Una encuesta nacional reveló que el 99.4% de los hombres participantes conoce qué es el cáncer de próstata; sin embargo, el 42% nunca se ha realizado un examen preventivo.



El sondeo fue realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y… pic.twitter.com/IdMnLV7gyE — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

¿Por qué algunos hombres no acuden a realizarse exámenes preventivos?

La presidenta de FENAECCD, Emma Pinzón, explicó que los resultados buscan contribuir al fortalecimiento de la atención primaria y promover una mayor conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de próstata.

Según Pinzón, el sondeo identificó factores que pueden retrasar la búsqueda de atención médica, entre ellos:

La ausencia de síntomas

Las responsabilidades laborales que dificultan acudir a consultas médicas

Estas situaciones pueden contribuir a que algunos hombres posterguen sus controles de salud.

Panamá registra 5,242 casos de tumores malignos de próstata entre 2014 y 2026

De acuerdo con cifras del Instituto Oncológico Nacional (ION), entre 2014 y 2026 se han registrado 5,242 casos de tumores malignos de próstata.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de fortalecer el acceso a los servicios de salud y promover la orientación médica sobre la detección de esta enfermedad.

El Minsa recordó que consultar oportunamente con un profesional de salud permite evaluar los factores de riesgo y determinar las pruebas más adecuadas para cada paciente.