PSA elevado: ¿Significa que tiene cáncer de próstata? Minsa explica

Un PSA elevado no confirma por sí solo cáncer de próstata

La detección temprana es una de las principales herramientas para identificar oportunamente el cáncer de próstata . En el marco del mes de prevención del cáncer, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró la importancia de los controles médicos y aclaró que un resultado elevado en la prueba de PSA no representa, por sí solo, un diagnóstico de cáncer.

No necesariamente. El Dr. Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa y presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional (ION), explicó que diferentes condiciones pueden provocar un aumento del Antígeno Prostático Específico (PSA) sin que exista una enfermedad cancerosa.

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Entre las condiciones que pueden elevar sus niveles se encuentran:

Hiperplasia prostática benigna.

Prostatitis o inflamación de la próstata.

Procesos relacionados con infecciones.

Otras alteraciones de la próstata que requieren evaluación médica.

Por esta razón, un resultado alterado debe ser interpretado por un profesional de la salud tomando en consideración factores como la edad, antecedentes, síntomas y otros hallazgos clínicos.

¿Qué ocurre si la prueba de PSA sale alta?

González explicó que el PSA funciona como un indicador que puede alertar sobre una alteración en la próstata, pero no es por sí solo una prueba específica para diagnosticar cáncer.

“Si el PSA sale elevado, es una señal de alarma que indica que debemos acudir al médico, quien puede realizar el tacto rectal para evaluar la glándula prostática y determinar si existen nódulos u otra anormalidad”, señaló. “Si el PSA sale elevado, es una señal de alarma que indica que debemos acudir al médico, quien puede realizar el tacto rectal para evaluar la glándula prostática y determinar si existen nódulos u otra anormalidad”, señaló.

Dependiendo de los resultados de la evaluación, el especialista puede solicitar estudios adicionales. Entre ellos se encuentra la biopsia prostática, que permite analizar tejido para confirmar o descartar la presencia de células cancerígenas.

El Minsa también ha explicado que el PSA y el tacto rectal aportan información complementaria en la evaluación de la próstata, debido a que ninguno debe interpretarse de manera aislada.

¿Dónde realizar los controles para detectar alteraciones?

El Minsa recordó que las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de próstata no se realizan únicamente durante octubre.

Las instalaciones públicas de salud mantienen durante todo el año servicios de atención y las evaluaciones correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos.

El llamado está dirigido especialmente a los hombres que, por su edad, antecedentes u otros factores de riesgo, requieran una evaluación médica. La recomendación es conversar con un profesional de la salud para determinar qué pruebas corresponden en cada caso.

La detección oportuna permite identificar alteraciones en etapas tempranas y establecer, cuando sea necesario, el seguimiento y tratamiento correspondiente.