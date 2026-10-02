Becas del IFARHU podrían enfocarse en carreras con mayor demanda: esto se analiza

El IFARHU avanza en el análisis de las carreras prioritarias que requerirá Panamá entre 2027 y 2031, un proceso cuyos resultados servirán para orientar futuras becas, préstamos educativos y otros programas de apoyo. La institución busca identificar las necesidades de formación y talento humano tomando en cuenta el empleo y las actividades productivas de cada región del país.

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¿Cómo definirá el IFARHU las carreras prioritarias?

La Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias 2027-2031 reúne a representantes del sector público y privado, instituciones educativas, gremios y organizaciones relacionadas con el empleo, la producción y el desarrollo nacional.

Nuestro director general, Carlos Godoy, brindó una entrevista a SERTV para abordar los avances de la Comisión Nacional de Carreras Prioritarias, una iniciativa que busca identificar las profesiones que necesita cada región del país y orientar la asignación de becas. pic.twitter.com/46fVIxXz1c — IFARHU (@IFARHU) October 1, 2026

Entre las entidades que han confirmado su participación se encuentran:

Ministerio de Educación (Meduca).

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Consejo de Rectores de Panamá.

Centro Nacional de Competitividad.

El IFARHU confirmó que el proceso contempla mesas de trabajo en diferentes zonas del país a partir de octubre de 2026, con el propósito de conocer las necesidades particulares de cada región.

El análisis tomará en consideración las demandas del sector productivo, las tendencias del empleo y las necesidades de formación, evitando que la definición de las carreras prioritarias responda únicamente a una visión centralizada.

¿El IFARHU ya definió cuáles carreras tendrán prioridad para becas?

No. El proceso de análisis todavía está en desarrollo y no se ha publicado una lista definitiva de carreras prioritarias para el periodo 2027-2031.

@IFARHU

El objetivo es que la información recopilada permita identificar las áreas educativas y profesionales que necesitan mayor fortalecimiento y que los programas de apoyo del IFARHU puedan responder a las necesidades de talento humano del país.

Los resultados podrán servir como insumo para orientar becas, préstamos educativos y otros mecanismos de apoyo para estudiantes panameños.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Según el cronograma divulgado por el IFARHU, las mesas de trabajo y la recopilación de información serán seguidas por un proceso de análisis técnico.

El informe con los resultados podría presentarse durante el primer trimestre de 2027.

Será este documento el que permitirá conocer con mayor precisión cuáles áreas de formación requieren fortalecimiento en Panamá para el periodo 2027-2031 y cómo sus conclusiones podrán incorporarse a la planificación de los programas educativos del IFARHU.