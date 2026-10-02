Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 09:54

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá: fecha, horario y artículos disponibles

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una venta de patio el sábado 17 de octubre, con libros, ropa, juguetes y otros artículos.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Venta de patio en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

@USEmbPAN
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una venta de patio para el sábado 17 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La actividad se desarrollará en el estacionamiento interno de la sede diplomática y contará con diferentes artículos disponibles para la venta.

¿Qué artículos estarán disponibles en la venta de patio?

De acuerdo con la información divulgada por la Embajada, los asistentes podrán encontrar:

  • Libros.
  • Ropa.
  • Artículos de cocina.
  • Decoraciones.
  • Artículos para bebés y niños.
  • Juguetes.
  • Otros productos.

Para quienes acudan en vehículo, habrá estacionamientos de visita limitados en la parte exterior de la Embajada.

La sede diplomática recomienda llevar únicamente una bolsa de mano y una bolsa vacía para colocar las compras. No estará permitido el ingreso con mochilas.

¿Cómo se podrá pagar en la venta de patio?

Para las compras se prefieren los pagos en efectivo. La Embajada advirtió que no todos los vendedores aceptarán Yappy o tarjetas de crédito, por lo que recomienda tomar esta condición en cuenta antes de asistir.

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