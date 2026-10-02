¡EN VIVO! Resultados del Gordito del Zodiaco de hoy, 2 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá

Pirámide de Chakatín del Gordito del Zodiaco

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 0 - 1

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 21 - 12 - 35 - 27 - 01