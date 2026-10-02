EN VIVO

Gordito del Zodiaco

¡EN VIVO! Resultados del Gordito del Zodiaco de hoy, 2 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá

Gordito del Zodiaco.

Gordito del Zodiaco.

Entretenimiento - 

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 2 de octubre de 2026.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá y conoce los resultados del Gordito del Zodíaco de hoy, viernes 2 de octubre de 2026, correspondiente al sorteo del mes de septiembre.

Le podría interesar: VIDEO | Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de octubre del 2026

Hoy puedes ser el ganador del sorteo del Gordito del Zodíaco del 2 de octubre

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá aquí.

Pirámide de Chakatín del Gordito del Zodiaco

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 0 - 1

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 21 - 12 - 35 - 27 - 01

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del 2 de octubre del 2026, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 2 de octubre de 2026

Gordito del Zodiaco se juega mañana: hora y detalles del sorteo

Gordito del Zodiaco se juega este viernes: ¿Cuál es la fecha del sorteo?

Recomendadas

Más Noticias