Gordito del Zodiaco se juega este viernes: ¿Cuál es la fecha del sorteo?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el Gordito del Zodiaco Millonario se jugará este viernes 2 de octubre de 2026, luego de que el sorteo fuera reprogramado. Inicialmente estaba previsto para el viernes 25 de septiembre, pero la institución decidió trasladarlo una semana.

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¿Cuándo se juega el Gordito del Zodiaco?

La nueva fecha establecida para el sorteo es:

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026.

Sorteo: Gordito del Zodiaco Millonario.

La Lotería explicó que la modificación se realizó luego de evaluar aspectos operativos y solicitudes recibidas por parte de vendedores de billetes.

¿Por qué cambiaron la fecha del Gordito del Zodiaco?

Según la institución, la nueva fecha coincide con periodos de pago de quincenas de trabajadores de los sectores público y privado, así como de jubilados.

El cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes y facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar en el sorteo.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de billeteros y clientes ante la modificación de la fecha y señaló que continuará con la organización de sus próximos sorteos.