Pagos del MIDES: más de 186 mil personas reciben el tercer desembolso de programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregó más de B/.54 millones a más de 186 mil personas como parte del tercer pago de sus cuatro programas de asistencia social. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que las jornadas también permitieron brindar atención adicional a beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso.
¿Cuántas personas recibieron el tercer pago del MIDES?
“Llegamos a entregar más de 54 millones de dólares a más de 186 mil personas en los cuatro programas sociales que tenemos”, informó Carles al hacer un balance del tercer pago.
La ministra explicó que durante las jornadas desarrolladas en áreas de difícil acceso también se aprovechó la presencia institucional para atender otras necesidades de estas comunidades.
MIDES mantiene atención en áreas de difícil acceso
De acuerdo con Carles, las intervenciones permiten al MIDES mantener contacto directo con los beneficiarios y conocer las necesidades que enfrentan en sus comunidades.
El balance corresponde al tercer pago de los programas de asistencia social administrados por el Ministerio de Desarrollo Social. Con la información disponible, no se detallaron las fechas del próximo desembolso.