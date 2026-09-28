Pagos del MIDES: más de 186 mil personas reciben el tercer desembolso de programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregó más de B/.54 millones a más de 186 mil personas como parte del tercer pago de sus cuatro programas de asistencia social. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que las jornadas también permitieron brindar atención adicional a beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso.

¿Cuántas personas recibieron el tercer pago del MIDES?

“Llegamos a entregar más de 54 millones de dólares a más de 186 mil personas en los cuatro programas sociales que tenemos”, informó Carles al hacer un balance del tercer pago.

“Llegamos a entregar más de 54 millones de dólares a más de 186 mil personas en los cuatro programas -sociales- que tenemos. En las áreas de difícil acceso aprovechamos para llevarle algo más de respuesta a esta población y a través de los programas de acción social continuamos… pic.twitter.com/lQFFJam8U1 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

La ministra explicó que durante las jornadas desarrolladas en áreas de difícil acceso también se aprovechó la presencia institucional para atender otras necesidades de estas comunidades.

“En las áreas de difícil acceso aprovechamos para llevarle algo más de respuesta a esta población y, a través de los programas de acción social, continuamos dándole respuesta a todos estos beneficiarios nuestros y a conocerlos de primera mano en estas intervenciones”, señaló. “En las áreas de difícil acceso aprovechamos para llevarle algo más de respuesta a esta población y, a través de los programas de acción social, continuamos dándole respuesta a todos estos beneficiarios nuestros y a conocerlos de primera mano en estas intervenciones”, señaló.

MIDES mantiene atención en áreas de difícil acceso

De acuerdo con Carles, las intervenciones permiten al MIDES mantener contacto directo con los beneficiarios y conocer las necesidades que enfrentan en sus comunidades.

El balance corresponde al tercer pago de los programas de asistencia social administrados por el Ministerio de Desarrollo Social. Con la información disponible, no se detallaron las fechas del próximo desembolso.