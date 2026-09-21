120 a los 65: MIDES inicia este lunes 21 de septiembre el tercer pago de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará este lunes 21 de septiembre de 2026 el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026, que incluye a los beneficiarios de 120 a los 65, además de otros programas sociales.

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Los beneficiarios de estos desembolsos serán panameños que estén inscritos en los siguientes programas:

120 a los 65

Ángel Guardián

Red de Oportunidades

SENAPAN

¿Dónde se realizarán los pagos del MIDES?

Estos pagos se realizarán en 19 puntos del país, divididos en 136 rutas, en las provincias de Colón, Darién y Veraguas, además de las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe-Buglé, con un total de B/. 4,347,180.

El ministro Roberto Arosemena, junto a la secretaria general, Andrea Vega, se trasladaron a la provincia de Darién y a la Comarca Emberá Wounaan para coordinar y acompañar a los beneficiarios en esta jornada de pago.

Como parte de esta jornada, el MIDES, en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), desarrollará ferias de alimentos en comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé, con el propósito de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles.

Calendario de pagos del MIDES Y PTMC

Este pago presencial en zonas de difícil acceso se realiza una semana después de que el MIDES completa el desembolso correspondiente a los beneficiarios que reciben sus transferencias mediante Tarjeta Clave Social, modalidad a través de la cual 187,056 panameños recibieron B/. 50.1 millones.

Con ambas modalidades de pago, el Gobierno Nacional ha destinado B/. 54.4 millones para beneficiar a 187,056 panameños en situación de pobreza y pobreza extrema durante este tercer desembolso.