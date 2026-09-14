Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 12:17

Pagos del MIDES continúan esta semana: estos son los beneficiarios que cobrarán

Los pagos del MIDES están dirigidos a los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

Pagos del MIDES continúan esta semana.

Pagos del MIDES continúan esta semana.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) avanza con el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026. La entrega del beneficio se realiza tanto por acreditación bancaria (ACH) a través de la Tarjeta Clave Social como de forma presencial en las áreas de difícil acceso.

Para este ciclo de desembolsos, los beneficiarios inscritos pertenecen a los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

Además, la institución contempla la entrega de 4,000 tarjetas de débito, las cuales corresponden a nuevas incorporaciones y a usuarios que pasan de la modalidad de cobro presencial al sistema de acreditación ACH.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

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