Pagos del MIDES continúan esta semana: estos son los beneficiarios que cobrarán

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) avanza con el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026. La entrega del beneficio se realiza tanto por acreditación bancaria (ACH) a través de la Tarjeta Clave Social como de forma presencial en las áreas de difícil acceso.

Para este ciclo de desembolsos, los beneficiarios inscritos pertenecen a los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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Además, la institución contempla la entrega de 4,000 tarjetas de débito, las cuales corresponden a nuevas incorporaciones y a usuarios que pasan de la modalidad de cobro presencial al sistema de acreditación ACH.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre

Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso