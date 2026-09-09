Tercer pago del MIDES 2026: este es el calendario para las áreas de difícil acceso

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) avanza con el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026. La entrega de los subsidios se realiza tanto por acreditación bancaria (ACH) a través de la Tarjeta Clave Social como de forma presencial en las áreas de difícil acceso.
Además, la institución contempla la entrega de 4,000 tarjetas de débito, las cuales corresponden a nuevas incorporaciones y a usuarios que pasan de la modalidad de cobro presencial al sistema de acreditación ACH.
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre