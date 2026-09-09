Tercer pago del MIDES 2026: este es el calendario para las áreas de difícil acceso

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) avanza con el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026. La entrega de los subsidios se realiza tanto por acreditación bancaria (ACH) a través de la Tarjeta Clave Social como de forma presencial en las áreas de difícil acceso.