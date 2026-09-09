Petrolero con bandera de Panamá sufre impacto en aguas de Irak y reportan daños.

El Gobierno de Irak informó este miércoles que un petrolero con bandera de Panamá sufrió un impacto de origen desconocido en aguas territoriales iraquíes, provocando daños en el buque después de reportes sobre un ataque con dron.

El Ministerio de Transportes iraquí aclaró en un comunicado que "hoy a las 5.30 a.m. (hora local), un buque cisterna de transporte de fuel oil con bandera de Panamá sufrió un impacto de origen desconocido mientras se encontraba en aguas territoriales iraquíes, lo que provocó daños materiales en el casco de la embarcación".

El departamento confirmó que el incidente "no causó víctimas ni heridos entre la tripulación, ni tampoco provocó fugas de carga al agua".

No obstante, la nota no indicó ni el objeto que impactó contra el buque ni el origen del incidente. La nota solo se ha limitado a señalar que las autoridades competentes "investigan las circunstancias del incidente y trabajan para identificar el origen y la causa del impacto".

"El Ministerio de Transportes comunicará cualquier novedad o información confirmada al respecto a su debido tiempo", zanjó.

Asimismo, el ministerio aseguró que "inmediatamente después del incidente, las autoridades de seguridad, oficiales y marítimas pertinentes pusieron en marcha las medidas de precaución necesarias".

"El buque fue aislado y sometido a vigilancia continua, mientras se inspeccionaba la zona circundante para descartar fugas de combustible, daños adicionales o cualquier indicio que supusiera un riesgo para la seguridad de la navegación o el medio marino", añadió la nota.

El Gobierno de Irak informó este miércoles que un petrolero con bandera de Panamá sufrió un impacto de origen desconocido en aguas territoriales iraquíes, provocando daños en el buque después de reportes sobre un ataque con dron.



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FUENTE: EFE