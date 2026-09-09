Ley del Olvido Oncológico en Panamá: ¿qué cambia para quienes superaron el cáncer?

Desde este miércoles, las personas sobrevivientes de cáncer que se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años cuentan con nuevas protecciones al momento de contratar servicios bancarios, crediticios y de seguros en Panamá. La medida está contemplada en la Ley 547 del 8 de septiembre de 2026, que establece el derecho al olvido oncológico y dicta otras disposiciones, sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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El denominado olvido oncológico busca evitar que una persona que haya superado el cáncer continúe siendo discriminada o excluida debido a su antecedente médico, una vez cumplido el periodo establecido sin una recaída.

¿Qué cambia con la Ley del Olvido Oncológico?

Uno de los principales cambios es que, cuando hayan transcurrido cinco años desde la finalización del tratamiento sin una recaída posterior, los sobrevivientes de cáncer no estarán obligados a declarar que padecieron la enfermedad al momento de contratar los servicios contemplados en la ley.

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Además, las empresas financieras no podrán aplicar, por ese antecedente oncológico ya superado, cláusulas, estipulaciones, aumentos de primas, exclusiones, restricciones o cualquier otra forma de discriminación.

La disposición busca que haber padecido cáncer no se convierta en una condición que limite indefinidamente el acceso de una persona a productos financieros o de seguros.

¿A quiénes beneficia?

La normativa está dirigida a las personas que hayan superado una enfermedad oncológica y que cumplan con el periodo establecido de cinco años sin recurrencia o reincidencia, contado desde la finalización del tratamiento.

Esto significa que el antecedente de haber padecido cáncer no podrá utilizarse, una vez cumplidos los requisitos establecidos, para imponer condiciones desfavorables en la contratación de los servicios protegidos por la ley.

La medida puede tener especial impacto en quienes buscan acceder a créditos para adquirir una vivienda, comprar bienes, contratar seguros de vida o de hospitalización o iniciar un emprendimiento.