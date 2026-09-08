Contraloría y MEF ordenan suspender compra de vehículos nuevos en entidades públicas

Los tres órganos del Estado, así como las entidades autónomas y semiautónomas, fueron notificados este martes sobre la orden de suspender la compra de vehículos nuevos , como parte de una medida de contención del gasto público.

La disposición fue comunicada por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante una circular firmada por el contralor Anel Flores y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

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Según la Contraloría, la medida toma en consideración el impacto que representa para el presupuesto público no solo la adquisición de nuevos vehículos, sino también los gastos relacionados con su operación y mantenimiento.

Gobierno suspende compra de vehículos nuevos

Los tres órganos del Estado y entidadaes autónomas y semiautónomas fueron notificadas este martes por @ContraloriaPma y @Mef_Pma sobre la orden de suspender la compra de vehículos nuevos, como una medida de contención del gasto público.



Contraloría destaca que esta medida "toma… https://t.co/pI0nRnVYA5 pic.twitter.com/PJ82jZu69b — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

La circular establece que las entidades que requieran vehículos para el desarrollo de sus funciones podrán gestionar su contratación mediante la modalidad de alquiler.

De esta manera, la medida busca contener los recursos destinados a la compra de vehículos y, al mismo tiempo, permitir que las instituciones públicas cuenten con este tipo de transporte cuando sea necesario para cumplir con sus funciones.

La disposición alcanza a los tres órganos del Estado y a las entidades autónomas y semiautónomas, que fueron notificadas este martes por las autoridades correspondientes.

La decisión forma parte de las acciones de contención del gasto público impulsadas por la administración estatal, tomando en cuenta tanto el costo de adquisición de los vehículos como los gastos posteriores asociados a su funcionamiento y mantenimiento.