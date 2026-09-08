San Miguelito: Fiscalía realiza inspección por posible descarga de aguas sucias hacia fuentes hídricas

La Fiscalía Superior de Ambiente realizó este martes una inspección ocular en una planta de tratamiento ubicada en una zona residencial del distrito de San Miguelito, como parte de una investigación relacionada con una supuesta descarga hacia fuentes hídricas.
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Investigan posible descarga de aguas en San Miguelito
También se efectuó una prueba de tinción y muestreo de agua, procedimientos que permitirán establecer si las descargas cumplen con los límites permisibles para llegar a fuentes hídricas.
En la inspección participaron funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, personal de fiscalización del Ministerio de Ambiente y biólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, estos equipos realizaron las pruebas científicas y técnicas necesarias para verificar el correcto tránsito de las aguas provenientes de la planta de tratamiento.
Fiscalía mantiene 32 investigaciones activas
La Procuraduría también informó que actualmente se mantienen 32 carpetillas activas en la Fiscalía Superior de Ambiente relacionadas con descargas y posibles contaminaciones provenientes de plantas de tratamiento hacia fuentes hídricas.
Las investigaciones buscan determinar, mediante análisis y pruebas técnicas, si las descargas realizadas cumplen con los parámetros establecidos y si existe algún impacto sobre las fuentes de agua.
Los resultados de los muestreos realizados en San Miguelito serán parte de los elementos que permitirán a las autoridades avanzar en la investigación.