Pasantías para jóvenes en Panamá: pagarán B/.450 al mes y tendrán seguro privado

Los jóvenes panameños de 18 a 25 años tendrán una nueva oportunidad para adquirir experiencia laboral y desarrollar sus capacidades mediante el programa establecido por la Ley de Pasantías .

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró la puesta en marcha de esta iniciativa, que busca facilitar el acercamiento de los jóvenes al sector privado.

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Durante el acto, los primeros participantes firmaron acuerdos de pasantías con empresas del sector productivo nacional.

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¿Cuánto recibirán los jóvenes durante la pasantía?

La Ley 513 del 20 de marzo de 2026 establece que las pasantías serán remuneradas.

Los participantes recibirán una retribución mensual de B/.450, además de contar con seguro privado durante el periodo de la pasantía.

Tanto el pago como el seguro serán cubiertos completamente por las empresas participantes, por lo que estos beneficios no representarán una inversión para el Estado.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años interesados en adquirir experiencia, desarrollar sus capacidades y conocer de primera mano el funcionamiento del sector productivo.

La iniciativa busca facilitar que los jóvenes tengan un primer acercamiento al mundo laboral y puedan fortalecer sus talentos y competencias.

Durante el acto, Mulino destacó la importancia de que los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y aportar a la sociedad mediante su trabajo.

¿Qué papel tendrá el MITRADEL?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) será el encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas para el programa.

La institución dará seguimiento para procurar que las pasantías se desarrollen bajo condiciones adecuadas y cumplan con su objetivo de brindar una experiencia de formación a los participantes.

En la actividad también participaron la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino.

Presentan plataforma para registrar a jóvenes y empresas

Como parte de la puesta en marcha de la Ley de Pasantías, también fue presentada una plataforma para el registro de pasantes.

La herramienta permitirá facilitar la incorporación tanto de jóvenes como de empresas al programa y dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas.

De esta manera, el programa busca conectar a los jóvenes con empresas del sector productivo y facilitar el proceso de incorporación a las pasantías remuneradas.

¿Qué busca la Ley de Pasantías?

La iniciativa pretende ampliar las oportunidades de formación y experiencia para los jóvenes panameños, permitiéndoles desarrollar sus capacidades dentro de empresas del sector privado.

El Gobierno sostiene que cada joven que logra desarrollar su talento puede convertirse en una persona capaz de aportar a la sociedad y contribuir al desarrollo del país desde el ámbito laboral.