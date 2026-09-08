Agroferias del IMA: ¿Dónde comprar arroz, aceite, huevos y otros productos baratos?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este miércoles 9 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.
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Agroferias del IMA - Miércoles 9 de septiembre
Veraguas
- Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
- Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima
Herrera
- Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba
Colón
- Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá
Coclé
- Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá
Panamá Oeste
- Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján