Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 10:47

Agroferias del IMA: ¿Dónde comprar arroz, aceite, huevos y otros productos baratos?

Conoce las sedes de las Agroferias del IMA programadas para este 9 miércoles de septiembre. Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este miércoles 9 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por el IMA.

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Agroferias del IMA - Miércoles 9 de septiembre

Veraguas

  • Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
  • Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima

Herrera

  • Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Colón

  • Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá

Panamá Oeste

  • Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján

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