Tratamientos con células madre: científica explica qué debe ocurrir antes de aplicarlos en humanos

Los tratamientos con células madre deben superar distintas etapas de investigación antes de que puedan ser utilizados de manera segura en seres humanos, explicó la doctora Mairim Solís, investigadora vinculada a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Solís señaló que estos tratamientos deben atravesar fases de investigación preclínica que permitan determinar si son seguros y si existe evidencia suficiente para avanzar hacia estudios en humanos.

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Panamá cuenta con un marco regulatorio

La investigadora explicó que Panamá cuenta con un marco regulatorio para la investigación y el desarrollo de tratamientos con células madre.

La doctora Mairim Solís, investigadora de @senacyt, explicó que los tratamientos con células madre deben atravesar fases de investigación preclínicas que certifiquen que pueden ser utilizados en humanos, y aclaró que Panamá cuenta con un marco regulatorio para la realización de… pic.twitter.com/cLlxUMmwH7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

Los estudios deben someterse a los procesos de evaluación correspondientes y posteriormente contar con la aprobación de las instancias de bioética y del Ministerio de Salud (MINSA) antes de avanzar hacia su utilización en personas.

El marco regulatorio panameño contempla la evaluación ética de las investigaciones relacionadas con células madre. Un estudio reciente en el que participa Solís señala que los protocolos de investigación con estas células deben ser revisados por el Comité Nacional de Bioética en Investigación (CNBI).

Advierten sobre tratamientos no probados

La explicación de Solís cobra relevancia ante la preocupación por la oferta de tratamientos con células madre que todavía no cuentan con suficiente evidencia científica.

Un estudio publicado en 2026, con participación de investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas, del Comité Nacional de Bioética en Investigación, SENACYT y MINSA, identificó empresas que comercializaban en Panamá intervenciones con células madre que los autores calificaron como no probadas.

Los investigadores han advertido que someterse a terapias no probadas puede representar riesgos para la salud, por lo que recomiendan fortalecer la supervisión y la aplicación de las normas existentes.

Por ello, antes de someterse a un tratamiento de este tipo, es importante verificar que cuente con los permisos y evaluaciones correspondientes y consultar con profesionales de la salud.

¿Quién es Mairim Solís?

Mairim Solís es investigadora en salud y desarrolla su trabajo científico en el campo de las células madre y la medicina regenerativa. SENACYT la identifica como investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y destaca sus líneas de investigación relacionadas con células madre.