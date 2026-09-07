Instituto Oncológico suspende temporalmente estudios de PET-CT por falta de radioisótopo

El Instituto Oncológico Nacional (ION) Juan Demóstenes Arosemena informó a la ciudadanía que la realización de estudios de PET-CT se mantiene suspendida temporalmente.
Ante las inquietudes de pacientes y familiares, la institución aclaró que el equipo de PET-CT no presenta daños ni fallas técnicas. La suspensión responde a que la producción del radioisótopo requerido, a cargo de una compañía privada instalada en el país, se encuentra limitada debido a que su infraestructura está en reparación, por lo que no se dispone del insumo necesario para ejecutar las pruebas.
El Instituto Oncológico Nacional lamentó los inconvenientes causados por este inconveniente ajeno a su control y reitero que informará de manera oportuna tan pronto como se cuente con el insumo y se reanude la atención.