Instituto Oncológico suspende temporalmente estudios de PET-CT por falta de radioisótopo

Ante las inquietudes de pacientes y familiares, la institución aclaró que el equipo de PET-CT no presenta daños ni fallas técnicas. La suspensión responde a que la producción del radioisótopo requerido, a cargo de una compañía privada instalada en el país, se encuentra limitada debido a que su infraestructura está en reparación, por lo que no se dispone del insumo necesario para ejecutar las pruebas.