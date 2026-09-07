Placas 2026: ATTT avanza con la inspección obligatoria del transporte público

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) avanzó este lunes 7 de septiembre en la inspección del transporte colectivo, selectivo y colegial para la emisión de las placas 2026, un proceso en el que también participa el Servicio Especial de Turismo.

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Ante estas jornadas, la entidad recomendó a los usuarios verificar que cada unidad cumpla con las normas viales vigentes y mantenga la documentación al día.

¿Dónde se realizará la inspección?

El proceso se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.

Los horarios establecidos son:

Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.