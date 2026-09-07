Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 16:07

Placas 2026: ATTT avanza con la inspección obligatoria del transporte público

Ante estas jornadas, la ATTT recomendó a los usuarios verificar que cada unidad cumpla con las normas viales vigentes.

ATTT avanza con la inspección obligatoria del transporte público.

ATTT avanza con la inspección obligatoria del transporte público.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanzó este lunes 7 de septiembre en la inspección del transporte colectivo, selectivo y colegial para la emisión de las placas 2026, un proceso en el que también participa el Servicio Especial de Turismo.

Ante estas jornadas, la entidad recomendó a los usuarios verificar que cada unidad cumpla con las normas viales vigentes y mantenga la documentación al día.

¿Dónde se realizará la inspección?

El proceso se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.

Los horarios establecidos son:

  • Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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