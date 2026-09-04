Anuncio de la ATTT: Estas calles de San Francisco cambiarán de sentido desde septiembre

ATTT cambia el sentido de circulación en calles 70 y 71

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) , en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco, anunció cambios en el sentido de circulación de dos calles de este corregimiento.

Las modificaciones forman parte de un plan para reorganizar y mejorar la movilidad vehicular y peatonal en el sector.

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Estos son los cambios

Calle 71: pasará a tener un solo sentido de circulación desde la Vía Israel hasta la avenida Nicanor Obarrio (Calle 50) , a partir del miércoles 9 de septiembre de 2026 .

pasará a tener , a partir del . Calle 70: también tendrá un solo sentido, pero en dirección desde la avenida Nicanor Obarrio (Calle 50) hacia la Vía Israel, a partir del viernes 11 de septiembre de 2026.

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ATTT cambia el sentido de circulación en calles 70 y 71

La ATTT hizo un llamado a los conductores que transiten por el área para que tomen las precauciones necesarias ante la entrada en vigencia de estos cambios.

Las autoridades también solicitaron respetar las señales de tránsito instaladas y seguir las indicaciones del personal de la Policía de Tránsito y de los inspectores de la ATTT, quienes estarán desplegados en la zona para orientar a los usuarios.

Los cambios buscan facilitar la circulación y mejorar las condiciones de movilidad tanto para conductores como para peatones en este sector de San Francisco.