¡Atención, jubilados y pensionados! El pago por ACH y cheque llega este viernes

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.
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Jubilados y pensionados: pago por ACH y cheque
La fecha forma parte del cronograma establecido por la CSS para el desembolso de las jubilaciones y pensiones durante septiembre.
Los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos para verificar las fechas correspondientes según la modalidad en la que reciben sus ingresos.