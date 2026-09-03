¡Atención, jubilados y pensionados! El pago por ACH y cheque llega este viernes

Jubilados y pensionados: ¿cuándo reciben el pago por ACH y cheque?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la institución, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones o pensiones mediante ACH y cheque tendrán disponible su pago este viernes 4 de septiembre de 2026.

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Jubilados y pensionados: pago por ACH y cheque

@Nono

La fecha forma parte del cronograma establecido por la CSS para el desembolso de las jubilaciones y pensiones durante septiembre.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos para verificar las fechas correspondientes según la modalidad en la que reciben sus ingresos.