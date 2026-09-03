Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 13:17

IDAAN anuncia suministro irregular de agua este sábado en estos sectores de la ciudad capital

El IDAAN realizará trabajos por el Cuarto Puente este sábado 5 de septiembre. Conoce los sectores donde habrá suministro irregular de agua.

IDAAN anuncia suministro irregular 

IDAAN anuncia suministro irregular 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IDAAN informó que este sábado 5 de septiembre se realizarán trabajos de interconexión de líneas de agua potable relacionados con el proyecto del Cuarto Puente, por lo que el suministro será irregular durante varias horas en sectores de Balboa y áreas cercanas.

Los trabajos están programados para este sábado 5 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

IDAAN: suministro irregular de agua este sábado 5 de septiembre

Durante ese período, el servicio de agua potable podría presentar irregularidades en Balboa, calle Tabernilla, La Boca y áreas aledañas.

El IDAAN recomienda a los residentes de estas zonas tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones en el suministro mientras se desarrollan los trabajos de interconexión.

La interrupción o irregularidad del servicio está relacionada con las labores que se ejecutan como parte del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

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