IDAAN anuncia suministro irregular de agua este sábado en estos sectores de la ciudad capital

El IDAAN informó que este sábado 5 de septiembre se realizarán trabajos de interconexión de líneas de agua potable relacionados con el proyecto del Cuarto Puente , por lo que el suministro será irregular durante varias horas en sectores de Balboa y áreas cercanas.

Los trabajos están programados para este sábado 5 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

IDAAN: suministro irregular de agua este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre se realizarán trabajos de interconexión de las líneas de agua potable de 10 y 20 pulgadas en el área comprendida entre las pilas E13 y E15 del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.



Deb ido a esto el suministro será irregular en el área de… pic.twitter.com/AEKUbP0jkE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

Durante ese período, el servicio de agua potable podría presentar irregularidades en Balboa, calle Tabernilla, La Boca y áreas aledañas.

El IDAAN recomienda a los residentes de estas zonas tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones en el suministro mientras se desarrollan los trabajos de interconexión.

La interrupción o irregularidad del servicio está relacionada con las labores que se ejecutan como parte del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.