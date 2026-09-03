Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 11:18

CEPANIM podrán ser recibidos al 100 % de su valor como medio de pago, según proyecto

Con esta iniciativa, el Órgano Legislativo busca otorgar liquidez a los tenedores de estos Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM).

Comisión de la Asamblea Nacional discute el CEPANIM. 

Comisión de la Asamblea Nacional discute el CEPANIM. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Víctor Castillo, aprobó en primer debate con modificaciones el proyecto de ley 663, el cual modifica el Código Fiscal y dicta otras disposiciones para incentivar la recepción de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) en el comercio, la industria y las instituciones públicas.

La propuesta, presentada por el diputado Javier Sucre, establece que los establecimientos comerciales, las personas naturales o jurídicas y las entidades públicas podrán recibir libremente los títulos CEPANIM al 100 % de su valor nominal como medio de pago directo para la adquisición de bienes y servicios.

Con esta iniciativa, el Órgano Legislativo busca otorgar liquidez a los tenedores de estos certificados y reactivar la economía local, al garantizar que el sector privado que los acepte a valor completo pueda utilizarlos para aliviar sus obligaciones tributarias ante el Estado.

Mecanismo de uso y aplicación fiscal del CEPANIM:

  • Uso como crédito fiscal: A partir del 1 de enero de 2027, los comerciantes o contribuyentes que hayan aceptado los CEPANIM podrán aplicar el valor nominal recibido para saldar hasta el 65 % del total del Impuesto sobre la Renta (ISR) adeudado al 31 de diciembre de 2025. El saldo acogido a este esquema no generará recargos, multas ni intereses.

  • Deducción de renta gravable: Se contempla una deducción o amortización en la determinación de la renta gravable, conforme a las regulaciones que establezca la Dirección General de Ingresos (DGI).

  • Acreditación digital y endoso: Se adiciona un parágrafo al artículo 694 del Código Fiscal para consagrar a los CEPANIM, emitidos bajo la Ley 506 de 2026, como un instrumento fiscal compensatorio liberatorio. Corresponderá a la DGI reglamentar el procedimiento de acreditación digital o endoso tributario.

Por último, los comisionados aprobaron la creación de una subcomisión para analizar y evaluar el proyecto de ley 494, presentado por el diputado Alain Cedeño, el cual busca establecer el marco normativo para la evaluación de subsidios, exoneraciones y todo tipo de incentivos que otorga el Estado panameño a organizaciones y personas naturales o jurídicas.

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