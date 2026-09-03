¡Atención beneficiarios del PASE-U! El segundo pago será directo a la tarjeta en octubre

El segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) tendrá una nueva dinámica para la mayoría de los beneficiarios que ya retiraron su tarjeta, según informó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy.

Godoy explicó que, a partir de octubre, los beneficiarios que ya cuentan con su tarjeta no tendrían que volver a realizar filas para recibir los próximos desembolsos.

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“A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila”, aseguró el director del IFARHU. “A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila”, aseguró el director del IFARHU.

¿Cómo se realizará el segundo pago del PASE-U?

El IFARHU realizará las validaciones correspondientes con la información proporcionada por el Ministerio de Educación (MEDUCA) antes de proceder con los desembolsos del programa.

#EnContexto | "A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila. Nosotros con la información que recibimos del Ministerio de Educación para un segundo pago que conlleva asistencia y Escuela para Padres,… pic.twitter.com/8bC58lSXPE — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Una vez completadas estas verificaciones, los pagos correspondientes podrán ser realizados mediante la tarjeta que ya fue entregada a la mayoría de los beneficiarios.

De esta manera, la institución busca modificar la dinámica utilizada durante la entrega inicial de las tarjetas y evitar que los beneficiarios tengan que acudir nuevamente a realizar largas filas para recibir el beneficio.

¿Todos los beneficiarios recibirán el pago de la misma manera?

De acuerdo con lo explicado por Godoy, el cambio aplicará a la mayoría de los beneficiarios que ya retiraron su tarjeta.

El director del IFARHU también adelantó que habrá cambios en la dinámica de los próximos desembolsos del PASE-U, mientras la institución continúa con las validaciones de la información remitida por MEDUCA.

El segundo pago está previsto para octubre, aunque en la información suministrada por el IFARHU no se precisa todavía una fecha exacta para el desembolso.