PASE-U: IFARHU explica por qué algunos colegios no reciben el beneficio y qué pasará con el pago de octubre

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, explicó por qué algunos estudiantes de colegios particulares no reciben el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
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De esta manera, la explicación del IFARHU apunta a que la exclusión no aplica de forma general a todos los colegios particulares, sino a aquellos que superan el monto anual señalado.
PASE-U: en octubre ya no tendrán que volver a formar filas
Godoy también adelantó cambios en la dinámica para los próximos desembolsos del programa.
Explicó que, a partir de octubre, la mayoría de los beneficiarios que ya retiraron su tarjeta no tendrán que volver a realizar filas para recibir los pagos.
El IFARHU realizará las validaciones necesarias con la información suministrada por el Ministerio de Educación (MEDUCA) para proceder con los desembolsos correspondientes.
Para el segundo pago se tomarán en cuenta los procesos de validación relacionados con los requisitos establecidos, incluyendo la información sobre asistencia y Escuela para Padres, según explicó Godoy.
Una tarjeta para varios beneficios y estudiantes
El director del IFARHU indicó además que el nuevo sistema de tarjetas permitirá simplificar el proceso para las familias con varios estudiantes beneficiarios.
Según explicó, anteriormente la tarjeta estaba asociada individualmente a cada estudiante. Con el nuevo mecanismo, un mismo acudiente podrá concentrar los beneficios correspondientes en una tarjeta.
Godoy señaló que esto beneficiará especialmente a familias que tienen varios acudidos dentro del sistema educativo.
Además del PASE-U, en los casos que corresponda, también podrán gestionarse otros beneficios educativos, como Puesto Distinguido y Concurso General, a través de la misma tarjeta.
IFARHU avanza con la entrega de tarjetas
Hasta el momento de las declaraciones, el IFARHU había avanzado con la entrega de las nuevas tarjetas en siete provincias.
El proceso forma parte de la implementación del nuevo mecanismo para los pagos de los programas administrados por la institución.
Con esta modalidad, el IFARHU busca reducir la necesidad de realizar nuevas jornadas de filas para los próximos desembolsos, una vez los beneficiarios y acudientes cuenten con sus respectivas tarjetas y se completen las validaciones requeridas.