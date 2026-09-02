PASE-U: IFARHU explica por qué algunos colegios no reciben el beneficio y qué pasará con el pago de octubre

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, explicó por qué algunos estudiantes de colegios particulares no reciben el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) .

Según indicó, el programa alcanza a cerca de 800 mil beneficiarios y la exclusión corresponde únicamente a algunos centros educativos particulares cuyos costos superan el límite establecido.

Contenido de interés: CSS paga este viernes 4 de septiembre a jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran?

“En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales”, sostuvo Godoy. “En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales”, sostuvo Godoy.

De esta manera, la explicación del IFARHU apunta a que la exclusión no aplica de forma general a todos los colegios particulares, sino a aquellos que superan el monto anual señalado.

#EnContexto | "En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales", sostiene Carlos Godoy, director del @IFARHU. @adelasaltiel pic.twitter.com/CHLsIM2UJA — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

PASE-U: en octubre ya no tendrán que volver a formar filas

Godoy también adelantó cambios en la dinámica para los próximos desembolsos del programa.

Explicó que, a partir de octubre, la mayoría de los beneficiarios que ya retiraron su tarjeta no tendrán que volver a realizar filas para recibir los pagos.

El IFARHU realizará las validaciones necesarias con la información suministrada por el Ministerio de Educación (MEDUCA) para proceder con los desembolsos correspondientes.

“A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila”, aseguró el director del IFARHU. “A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila”, aseguró el director del IFARHU.

#EnContexto | "A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila. Nosotros con la información que recibimos del Ministerio de Educación para un segundo pago que conlleva asistencia y Escuela para Padres,… pic.twitter.com/8bC58lSXPE — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Para el segundo pago se tomarán en cuenta los procesos de validación relacionados con los requisitos establecidos, incluyendo la información sobre asistencia y Escuela para Padres, según explicó Godoy.

Una tarjeta para varios beneficios y estudiantes

El director del IFARHU indicó además que el nuevo sistema de tarjetas permitirá simplificar el proceso para las familias con varios estudiantes beneficiarios.

Según explicó, anteriormente la tarjeta estaba asociada individualmente a cada estudiante. Con el nuevo mecanismo, un mismo acudiente podrá concentrar los beneficios correspondientes en una tarjeta.

Godoy señaló que esto beneficiará especialmente a familias que tienen varios acudidos dentro del sistema educativo.

#EnContexto | "Estamos hablando de que son 25 mil estudiantes en escuelas particulares y más de 10 mil 200 universitarios que se van a integrar dentro de este proceso de la tarjeta pero con la opción de que a los estudiantes que son por excelencia sí van a poder retirar el… pic.twitter.com/cr8hwxlry3 — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Además del PASE-U, en los casos que corresponda, también podrán gestionarse otros beneficios educativos, como Puesto Distinguido y Concurso General, a través de la misma tarjeta.

“Antes la tarjeta era por estudiante. Si tiene cinco o más acudidos y cobran no solamente el PASE-U o Puesto Distinguido o Concurso, se van a cobrar aquí. Todo va a ser a la misma tarjeta”, explicó. “Antes la tarjeta era por estudiante. Si tiene cinco o más acudidos y cobran no solamente el PASE-U o Puesto Distinguido o Concurso, se van a cobrar aquí. Todo va a ser a la misma tarjeta”, explicó.

IFARHU avanza con la entrega de tarjetas

Hasta el momento de las declaraciones, el IFARHU había avanzado con la entrega de las nuevas tarjetas en siete provincias.

El proceso forma parte de la implementación del nuevo mecanismo para los pagos de los programas administrados por la institución.

Con esta modalidad, el IFARHU busca reducir la necesidad de realizar nuevas jornadas de filas para los próximos desembolsos, una vez los beneficiarios y acudientes cuenten con sus respectivas tarjetas y se completen las validaciones requeridas.