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Calle 7 Panamá Calle 7 -  1 de septiembre de 2026 - 17:10

Calle 7 Panamá: Teko Jerez regresa como juez para la nueva temporada

Teko, considerado uno de los precursores de la franquicia Calle 7 a nivel internacional, trabajará junto con el equipo.

Teko Jerez regresa como juez a Calle 7 Panamá.

Teko Jerez regresa como juez a Calle 7 Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Para la nueva temporada de Calle 7 Panamá regresó uno de los jueces más temidos del campo de batalla: Teko Jerez, quien se reincorpora al programa para innovar con nuevas competencias y retos para los participantes.

A su llegada al país, Jerez afirmó sentirse muy cómodo y agradecido por el recibimiento de la ciudadanía, que lo reconoció en centros comerciales e incluso en las instalaciones del Metro de Panamá.

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Teko, considerado uno de los precursores de la franquicia Calle 7 a nivel internacional, trabajará junto con el equipo de producción para desarrollar la dinámica del juego.

Al campo de batalla también retornaron competidores conocidos de temporadas anteriores:

  • Furia Roja: Kathiana, El Cheeta, Nixon y Bianca.

  • Fiebre Amarilla: Kenneth.

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