Calle 7 Panamá: Teko Jerez regresa como juez para la nueva temporada

Para la nueva temporada de Calle 7 Panamá regresó uno de los jueces más temidos del campo de batalla: Teko Jerez, quien se reincorpora al programa para innovar con nuevas competencias y retos para los participantes.
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Teko, considerado uno de los precursores de la franquicia Calle 7 a nivel internacional, trabajará junto con el equipo de producción para desarrollar la dinámica del juego.
Al campo de batalla también retornaron competidores conocidos de temporadas anteriores:
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Furia Roja: Kathiana, El Cheeta, Nixon y Bianca.
Fiebre Amarilla: Kenneth.