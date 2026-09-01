Calle 7 Panamá: Teko Jerez regresa como juez para la nueva temporada

Para la nueva temporada de Calle 7 Panamá regresó uno de los jueces más temidos del campo de batalla: Teko Jerez, quien se reincorpora al programa para innovar con nuevas competencias y retos para los participantes.

A su llegada al país, Jerez afirmó sentirse muy cómodo y agradecido por el recibimiento de la ciudadanía, que lo reconoció en centros comerciales e incluso en las instalaciones del Metro de Panamá.

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Teko, considerado uno de los precursores de la franquicia Calle 7 a nivel internacional, trabajará junto con el equipo de producción para desarrollar la dinámica del juego.

Al campo de batalla también retornaron competidores conocidos de temporadas anteriores:

Furia Roja: Kathiana, El Cheeta, Nixon y Bianca.

Fiebre Amarilla: Kenneth.