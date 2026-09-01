IFARHU confirma segundo PASE-U en octubre y continuará la entrega de tarjetas débito

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, informó que a partir de octubre los beneficiarios que ya retiraron la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros podrán recibir el segundo pago del PASE-U de 2026.

El próximo desembolso se realizará luego de recibir la información sobre la asistencia de los estudiantes y el cumplimiento de la Escuela para Padres por parte de los acudientes.

Hasta el momento, la tarjeta se ha entregado en siete provincias. Mediante este plástico, los padres de familia con más de un hijo en el sistema educativo recibirán la transferencia, así como las asignaciones correspondientes a puesto distinguido y concurso general.

"En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales", aseguró el director.

#EnContexto | "A partir de octubre, como ya las personas retiraron en su mayoría la tarjeta, ya no van a tener que volver a formar una fila. Nosotros con la información que recibimos del Ministerio de Educación para un segundo pago que conlleva asistencia y Escuela para Padres,… pic.twitter.com/8bC58lSXPE — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Cobro de la beca del Concurso General por tarjeta

De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán las tarjetas de débito para el cobro de las becas del Concurso General. Los beneficiarios podrán retirar los fondos a través de cajeros automáticos, al tratarse de asignaciones otorgadas por mérito académico.

#EnContexto | "Estamos hablando de que son 25 mil estudiantes en escuelas particulares y más de 10 mil 200 universitarios que se van a integrar dentro de este proceso de la tarjeta pero con la opción de que a los estudiantes que son por excelencia sí van a poder retirar el… pic.twitter.com/cr8hwxlry3 — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Evaluación de becas para universidades privadas

Godoy enfatizó que se evalúa una modificación en el reglamento del Concurso General de Becas para incluir a estudiantes de universidades particulares interesados en participar, toda vez que actualmente el beneficio está dirigido de forma exclusiva a centros de educación superior oficiales.

#EnContexto | "El concurso general solo permite becar en universidades oficiales. Estamos proponiendo hacer una modificación que nos permita incluir también universidades particulares siempre y cuando sean carreras prioritarias. Entonces eso es el tema que estamos tratando de… pic.twitter.com/M41V9Xpimz — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

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