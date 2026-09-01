IFARHU confirma segundo PASE-U en octubre y continuará la entrega de tarjetas débito

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que a partir de octubre los beneficiarios que ya retiraron la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros podrán recibir el segundo pago del PASE-U de 2026.
Hasta el momento, la tarjeta se ha entregado en siete provincias. Mediante este plástico, los padres de familia con más de un hijo en el sistema educativo recibirán la transferencia, así como las asignaciones correspondientes a puesto distinguido y concurso general.
"En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales", aseguró el director.
Cobro de la beca del Concurso General por tarjeta
De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán las tarjetas de débito para el cobro de las becas del Concurso General. Los beneficiarios podrán retirar los fondos a través de cajeros automáticos, al tratarse de asignaciones otorgadas por mérito académico.
Evaluación de becas para universidades privadas
Godoy enfatizó que se evalúa una modificación en el reglamento del Concurso General de Becas para incluir a estudiantes de universidades particulares interesados en participar, toda vez que actualmente el beneficio está dirigido de forma exclusiva a centros de educación superior oficiales.
dfsdv