Más de 130 familias en Arraiján temen perder sus viviendas y llevan su caso a la Asamblea

Preocupados por la posibilidad de perder sus viviendas, un grupo de moradores de Altos de La Torre de Chapala, en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján , acudió a la Asamblea Nacional para elevar ante las autoridades su temor ante un posible desalojo.

Los residentes señalaron que una audiencia realizada el pasado 25 de agosto derivó en un lanzamiento por intruso que, según explicaron, afectaría a más de 130 familias de esta comunidad.

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Moradores aseguran que viven desde hace más de 14 años en la comunidad

La dirigente Audrey Marzthal explicó que las familias afectadas han vivido en el sector durante más de 14 años y manifestó su preocupación por el proceso que podría llevar al desalojo de los residentes.

Según sostuvo la representante de la comunidad, los moradores consideran necesario que las máximas autoridades del país conozcan su situación y puedan revisar el caso.

Marzthal también cuestionó las actuaciones relacionadas con el proceso de invasión que, según explicó, ha sido atendido por un juez de descarga.

Abogada pide investigar el proceso en Arraiján

Por su parte, la abogada de los residentes, Yahaira Yangüés, solicitó que el caso sea investigado desde el proceso relacionado con el juicio de sucesión. La representante legal señaló que, según los moradores, todavía no han recibido la resolución correspondiente a la audiencia realizada el 25 de agosto.

De acuerdo con lo expresado por la abogada, contar con esa resolución resulta necesario para que los residentes puedan conocer formalmente la decisión y ejercer los recursos o descargos que correspondan dentro del proceso.

Familias piden atención de las autoridades

Los moradores acudieron a la Asamblea Nacional con el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre su situación y el temor que existe entre las familias ante la posibilidad de perder sus viviendas.

El caso involucra a más de 130 familias de Altos de La Torre de Chapala, quienes esperan obtener claridad sobre el proceso y conocer las acciones que podrían seguirse tras la audiencia celebrada en agosto.