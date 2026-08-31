Metro de Panamá dio paso expedito a usuarios cuyas tarjetas no son reconocidas por los nuevos validadores

El Metro de Panamá dará paso expedito a los usuarios que presenten inconvenientes porque sus tarjetas no sean reconocidas por los nuevos validadores, en medio del proceso de transición hacia el nuevo sistema de cobro.

La medida busca reducir las afectaciones y evitar retrasos en el ingreso de los pasajeros mientras continúa el proceso de ajuste y estabilización de la nueva plataforma.

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Usuarios del Metro de Panamá reportan problemas con tarjetas y validadores

Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de cobro utilizado en validadores de MiBus, el Metro de Panamá y la Terminal de Albrook, algunos usuarios han reportado inconvenientes al momento de pagar con sus tarjetas.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de cobro de @OficialMiBus y @elmetrodepanama, algunos usuarios han enfrentado problemas para validar sus tarjetas, generando retrasos.

Afirman que no se han registrado algunas de sus recargas en las tarjetas y existen errores en… pic.twitter.com/uTx4PIVUZv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

Entre las situaciones señaladas se encuentran problemas relacionados con tarjetas que no son reconocidas por los validadores, así como reclamos de usuarios que aseguran que algunas de sus recargas no aparecen reflejadas correctamente.

También se han reportado inconvenientes relacionados con los pagos, lo que ha generado demoras en algunos puntos de acceso.

Personal de atención al cliente ayudará a los usuarios

Ante estas situaciones, se ha dispuesto personal de atención al cliente para orientar y brindar apoyo a los pasajeros que presenten problemas durante el uso del nuevo sistema.

En los casos en que una tarjeta no sea reconocida por el validador, los usuarios recibirán paso expedito, con el objetivo de evitar filas y mayores retrasos mientras se atiende la situación.

Las autoridades mantienen el seguimiento al funcionamiento de la plataforma durante esta etapa de transición.

Nuevo sistema de cobro continúa en proceso de ajuste

El cambio hacia el nuevo sistema de pago ha requerido un período de adaptación para los usuarios y para la operación de los validadores.

Por ello, las entidades involucradas mantienen un proceso de seguimiento para atender oportunamente las incidencias que puedan presentarse y minimizar las afectaciones al servicio.

Los usuarios que enfrenten inconvenientes con sus tarjetas, recargas o pagos podrán solicitar apoyo al personal de atención disponible en los puntos correspondientes.