Absel Navarro asume como rector de la UNACHI y anuncia gestiones financieras

Este lunes se llevó a cabo el acto oficial de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Absel Navarro, quien manifestó que realizará las gestiones para concretar el pago de la quincena del personal universitario que se ha visto retrasado.

Navarro aseguró que esta semana iniciarán las reuniones formales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para especificar el presupuesto para el 2027, antes de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, programadas para la próxima semana.

En este sentido, el rector reafirmó que aún no se ha desembolsado el pago de la última quincena del mes de agosto al personal administrativo y docente.

El proceso de transición entre la administración saliente y la entrante fue corto y no incluyó reuniones formales, sino únicamente conversaciones, según aseguró el rector saliente, Pedro González.

Navarro ocupará el cargo hasta 2028.