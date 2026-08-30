Docentes con diplomas falsos en el Meduca: imputan cargos a 18 educadores y 3 analistas

Las autoridades imputaron cargos a 18 docentes y tres analistas informáticos en el marco de una investigación relacionada con la presunta falsificación de diplomas para facilitar nombramientos dentro del sistema educativo.

El caso involucra presuntas irregularidades en documentos académicos utilizados en procesos relacionados con cargos dentro del Ministerio de Educación (Meduca).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Diplomas falsos: Imputan cargos a 21 personas

De acuerdo con la información disponible, las autoridades imputaron cargos a un total de 21 personas:

18 docentes

3 analistas informáticos

La investigación busca determinar la presunta participación de los involucrados en irregularidades relacionadas con diplomas utilizados para facilitar nombramientos en el sistema educativo.

Investigación por presunta falsificación de diplomas

Imputan cargos a 18 docentes y a 3 analistas informáticos en la investigación por la presunta falsificación de diplomas para facilitar nombramientos en el sistema educativo. pic.twitter.com/YoDkrvXSrp — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2026

El proceso está relacionado con la presunta falsificación de documentos académicos.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades individuales dentro del caso.

Es importante destacar que una imputación de cargos forma parte de una investigación penal y no representa una sentencia condenatoria.

Caso genera atención en el sistema educativo

La investigación vuelve a poner bajo atención los mecanismos de verificación de documentos y requisitos utilizados en los procesos de nombramiento dentro del sistema educativo panameño.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden mayores detalles conforme avancen las investigaciones.