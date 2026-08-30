Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 18:31

Docentes con diplomas falsos en el Meduca: imputan cargos a 18 educadores y 3 analistas

Imputan cargos a 18 docentes y tres analistas informáticos por la presunta falsificación de diplomas para facilitar nombramientos en el Meduca.

Diplomas falsos: Imputan cargos a 21 personas

Diplomas falsos: Imputan cargos a 21 personas

@OJudicial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades imputaron cargos a 18 docentes y tres analistas informáticos en el marco de una investigación relacionada con la presunta falsificación de diplomas para facilitar nombramientos dentro del sistema educativo.

El caso involucra presuntas irregularidades en documentos académicos utilizados en procesos relacionados con cargos dentro del Ministerio de Educación (Meduca).

Diplomas falsos: Imputan cargos a 21 personas

De acuerdo con la información disponible, las autoridades imputaron cargos a un total de 21 personas:

  • 18 docentes
  • 3 analistas informáticos

La investigación busca determinar la presunta participación de los involucrados en irregularidades relacionadas con diplomas utilizados para facilitar nombramientos en el sistema educativo.

Investigación por presunta falsificación de diplomas

El proceso está relacionado con la presunta falsificación de documentos académicos.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades individuales dentro del caso.

Es importante destacar que una imputación de cargos forma parte de una investigación penal y no representa una sentencia condenatoria.

Caso genera atención en el sistema educativo

La investigación vuelve a poner bajo atención los mecanismos de verificación de documentos y requisitos utilizados en los procesos de nombramiento dentro del sistema educativo panameño.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

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