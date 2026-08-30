Impiden ingreso a Panamá de ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido por las autoridades migratorias panameñas al arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Miami.
Ciudadano estadounidense fue inadmitido al llegar a Tocumen
El viajero llegó desde Miami con destino a Panamá, pero las autoridades impidieron su ingreso al país durante los controles migratorios realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La inadmisión forma parte de los procedimientos aplicados por las autoridades para controlar el ingreso de personas al territorio nacional. Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre la identidad del ciudadano ni sobre los antecedentes específicos relacionados con el caso.
Controles migratorios en el Aeropuerto de Tocumen
Las autoridades migratorias realizan verificaciones a las personas que ingresan al país a través de los diferentes puntos de entrada.
En este caso, la decisión de inadmitir al ciudadano fue tomada tras la información detectada durante el proceso de control migratorio.