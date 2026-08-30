Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 18:25

Impiden ingreso a Panamá de ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido al llegar al Aeropuerto de Tocumen desde Miami, debido a antecedentes por delitos sexuales.

Impiden ingreso a Panamá de ciudadano estadounidense 

Impiden ingreso a Panamá de ciudadano estadounidense 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido por las autoridades migratorias panameñas al arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Miami.

De acuerdo con la información suministrada por Migración, la medida fue adoptada debido a que el ciudadano mantenía antecedentes relacionados con delitos sexuales.

Ciudadano estadounidense fue inadmitido al llegar a Tocumen

El viajero llegó desde Miami con destino a Panamá, pero las autoridades impidieron su ingreso al país durante los controles migratorios realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La inadmisión forma parte de los procedimientos aplicados por las autoridades para controlar el ingreso de personas al territorio nacional. Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre la identidad del ciudadano ni sobre los antecedentes específicos relacionados con el caso.

Controles migratorios en el Aeropuerto de Tocumen

Las autoridades migratorias realizan verificaciones a las personas que ingresan al país a través de los diferentes puntos de entrada.

En este caso, la decisión de inadmitir al ciudadano fue tomada tras la información detectada durante el proceso de control migratorio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá publica protocolo ante avistamientos de cocodrilos: prohíben alimentarlos o provocarlos

Migración inadmite pasajero en el Aeropuerto de Tocumen por vínculos con "La Línea"

Luto en el SENAN: mueren dos unidades en accidente de tránsito en Costa Arriba de Colón

Recomendadas

Más Noticias