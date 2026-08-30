Impiden ingreso a Panamá de ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido por las autoridades migratorias panameñas al arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Miami.

De acuerdo con la información suministrada por Migración, la medida fue adoptada debido a que el ciudadano mantenía antecedentes relacionados con delitos sexuales.

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Ciudadano estadounidense fue inadmitido al llegar a Tocumen

El viajero llegó desde Miami con destino a Panamá, pero las autoridades impidieron su ingreso al país durante los controles migratorios realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Un ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales fue inadmitido por @migracionpanama al arribar al Aeropuerto de Tocumen desde Miami con destino a Panamá.pic.twitter.com/cxATZmlRJO — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2026

La inadmisión forma parte de los procedimientos aplicados por las autoridades para controlar el ingreso de personas al territorio nacional. Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre la identidad del ciudadano ni sobre los antecedentes específicos relacionados con el caso.

Controles migratorios en el Aeropuerto de Tocumen

Las autoridades migratorias realizan verificaciones a las personas que ingresan al país a través de los diferentes puntos de entrada.

En este caso, la decisión de inadmitir al ciudadano fue tomada tras la información detectada durante el proceso de control migratorio.