Estado del tiempo Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 08:04

Clima en Panamá hoy: SINAPROC advierte que habrá lluvias aisladas afectan estas zonas

Panamá registra lluvias aisladas en varias regiones hasta las 10:15 a. m. Conozca las zonas bajo aviso por SINAPROC y las recomendaciones de prevención.

Clima en Panamá hoy según SINAPROC

Clima en Panamá hoy según SINAPROC

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene la vigilancia ante las condiciones meteorológicas registradas en el país, mientras el pronóstico advierte sobre lluvias aisladas hasta las 10:15 a. m. de este domingo 30 de agosto en diferentes sectores de Panamá.

Las condiciones podrían afectar tanto zonas terrestres como marítimas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Contenido de interés:

Aviso del SINAPROC: ¿Dónde se esperan lluvias en Panamá?

De acuerdo con la información suministrada, las áreas bajo condiciones de lluvias aisladas son:

  • Colón
  • Norte de Veraguas
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Comarca Guna Yala
  • Golfo de Panamá
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • Sur de Veraguas

El período indicado para estas condiciones se extiende, inicialmente, hasta las 10:15 a. m.

Sinaproc pide mantener las medidas de prevención

Ante la presencia de lluvias y posibles tormentas, Sinaproc recomienda mantener las medidas de seguridad, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y sectores vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Entre las recomendaciones oficiales divulgadas en avisos recientes están evitar cruzar corrientes de agua o áreas inundadas y mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades.

La población debe seguir los reportes oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo durante el resto de la jornada.

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