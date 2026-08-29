SINAPROC ubica a adulto mayor de 64 años extraviado en Chilibre.

El @Sinaproc_Panama informó que logró ubicar a un adulto mayor de 64 años, quien se encontraba en el sector de Chilibre con síntomas de deshidratación, y un golpe producto de una caída.



Se le brindaron los primeros auxilios y coordinó con el @SUME911 para su evaluación médica. pic.twitter.com/SpL8tkv1Gl