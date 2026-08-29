Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 18:07

SINAPROC ubica a adulto mayor de 64 años extraviado en Chilibre

Al ciudadano, SINAPROC le brindó los primeros auxilios en el sitio y se coordinó su evaluación médica de SUME.

SINAPROC ubica a adulto mayor de 64 años extraviado en Chilibre.

SINAPROC ubica a adulto mayor de 64 años extraviado en Chilibre.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que logró ubicar a un adulto mayor de 64 años, quien se encontraba en el sector de Chilibre con síntomas de deshidratación y un golpe producto de una caída.

Al ciudadano se le brindaron los primeros auxilios en el sitio y se coordinó su evaluación médica con el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911).

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