Tren Panamá - David: avanzan estudios técnicos y transferencia tecnológica con Corea del Sur

La Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) sostuvo una reunión de trabajo con la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano (KIND, por sus siglas en inglés), del tramo Panamá - David - Frontera.
Durante esta semana de trabajo, personal especializado de ambas instituciones sostendrá mesas de diálogo y realizará inspecciones de campo en diversos puntos del trazado de la primera fase. Asimismo, la programación contempla un encuentro con el equipo de ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
A principios de agosto, la SNDF anunció que la fase inicial del proyecto priorizará tramos estratégicos con el fin de optimizar el uso de los recursos del Estado, ejecutándose conforme a la disponibilidad financiera del país.
Tren Panamá - David: ¿Qué conectará la fase 1?
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Puertos del Atlántico y del Pacífico
Terminales de carga alrededor del anillo logístico del Canal
Un antepuerto y el centro logístico en Capira
Líneas 1 y 3 del Metro de Panamá
Infraestructura ferroviaria existente