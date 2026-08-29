Tren Panamá - David: avanzan estudios técnicos y transferencia tecnológica con Corea del Sur

La Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) sostuvo una reunión de trabajo con la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano (KIND, por sus siglas en inglés), del tramo Panamá - David - Frontera.

Desde el 28 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2026, ambos equipos desarrollarán una agenda conjunta para dar seguimiento al avance de los estudios técnicos y a la transferencia tecnológica del tramo, correspondiente al programa Corredor Económico Ferroviario.

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Durante esta semana de trabajo, personal especializado de ambas instituciones sostendrá mesas de diálogo y realizará inspecciones de campo en diversos puntos del trazado de la primera fase. Asimismo, la programación contempla un encuentro con el equipo de ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

A principios de agosto, la SNDF anunció que la fase inicial del proyecto priorizará tramos estratégicos con el fin de optimizar el uso de los recursos del Estado, ejecutándose conforme a la disponibilidad financiera del país.

Tren Panamá - David: ¿Qué conectará la fase 1?

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