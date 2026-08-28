Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá; Sinaproc no reporta afectaciones

Un sismo de magnitud 4.6 se registró durante la madrugada de este viernes en Panamá, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).
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Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá
Tras el evento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene los monitoreos correspondientes y que, hasta el momento, no se reportan afectaciones.
Las autoridades continúan vigilando la situación ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad sísmica.