Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá; Sinaproc no reporta afectaciones

Un sismo de magnitud 4.6 se registró durante la madrugada de este viernes en Panamá, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).

De acuerdo con el reporte, el movimiento sísmico fue localizado a 81 kilómetros al noreste de Gaigirgordub.

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Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá

La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4.6 Localizado en Panamá a 81km al noreste de Gaigirgordub, reportó el @igcpanamaup. El @Sinaproc_Panama informó que mantiene monitoreos y no se registran afectaciones. https://t.co/lAjoWbBv0K — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

Tras el evento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene los monitoreos correspondientes y que, hasta el momento, no se reportan afectaciones.

Las autoridades continúan vigilando la situación ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad sísmica.