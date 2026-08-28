Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 09:48

Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá; Sinaproc no reporta afectaciones

Un sismo de magnitud 4.6 se registró al noreste de Gaigirgordub. Sinaproc mantiene monitoreo y no reporta afectaciones hasta el momento.

sismo en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 4.6 se registró durante la madrugada de este viernes en Panamá, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).

De acuerdo con el reporte, el movimiento sísmico fue localizado a 81 kilómetros al noreste de Gaigirgordub.

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Sismo de magnitud 4.6 sacude el noreste de Panamá

Tras el evento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene los monitoreos correspondientes y que, hasta el momento, no se reportan afectaciones.

Las autoridades continúan vigilando la situación ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad sísmica.

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